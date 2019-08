Il rating di Corner: tutte le regole per valutare la prestazione dei giocatori

Oltre i giudizi soggettivi, oltre le sensazioni, facendo parlare i dati. Sono gli obiettivi del Rating, l’ultima novità in casa Corner. Alla domanda - che valutazione dare alla prestazione di questo giocatore? - è difficile trovare una risposta univoca. Troppe le variabili in gioco, tra cui l’imponderabile simpatia per il Papu o il Gollini di turno. Basta scorrere i commenti nel gruppo Facebook di Corner durante e dopo le partite per leggere acclamazioni alternate a stroncature senza appello. Grazie all’esperienza di un anno di match analysis, con il contributo di Gianluca Besana e Andrea Bruniera, è stato studiato un nuovo metodo, inedito, per capire se un giocatore ha fatto il suo dovere oppure no.

Il rating, appunto. Una serie di parametri oggettivi vanno a comporre una classifica, non per forza da zero a dieci, in cui il totale è composto dai singoli punteggi. La base di partenza è l’analisi statistica del plus/minus, presa in prestito dall’hockey sul ghiaccio e dal basket, in cui si valuta il rendimento attraverso il conteggio della differenza tra reti fatte e reti subite dalla sua squadra durante la permanenza del giocatore in campo. Un criterio che nel calcio è però limitante in quanto sono previsti solo tre cambi.

Per avere un metro di giudizio completo sono stati aggiunti i parametri delle statistiche della Lega calcio: gol, assist, falli fatti, subiti, tiri in porta, palle perse, recuperi, occasioni da gol e tanto altro. In più sono stati inseriti calcoli sulla media effettiva dei passaggi e delle palle giocate. Per non penalizzare i giocatori sostituiti, i subentrati, o ruoli particolari come il centravanti, sono state introdotte anche limitazioni ai punteggi negativi in modo da rendere la valutazione il più possibile oggettiva. L’obiettivo non è trovare un’alternativa alle pagelle degli esperti, ma completarle con criteri statistici che nel calcio non sono tutto, ma stanno diventando importanti.