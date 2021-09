Inter-Atalanta, le classifiche. Index, in 5 sopra 300. Rendimento stagionale: Freuler superato. Le tabelle interattive

Un’altra prestazione convincente, un’altra prestazione da Atalanta. A San Siro, contro l’Inter, andando in svantaggio dopo soli due minuti, la squadra di Gasperini poteva crollare. E invece, trascinati da Malinovskyi, i nerazzurri di Bergamo hanno prima trovato il pareggio, poi il vantaggio, schiacciando gli uomini di Inzaghi nella loro trequarti. Sfiorando il terzo gol in più occasioni, prima di rischiare di perderla nel secondo tempo e poi di vincerla a pochi istanti dal novantesimo. Una partita folle, come spesso è successo quando Gasperini ha trovato Inzaghi sulla propria strada. Una grande partita di calcio, che come al solito analizziamo attraverso i numeri dei nerazzurri. Prima quelli della partita, dove diventa impossibile non evidenziare in continuazione la prestazione di Ruslan Malinovskyi, da vero leader di questa Atalanta. Poi il giusto tributo a José Palomino, che con il tempo sta diventando sempre più imprescindibile per Gasperini, mettendo l’allenatore in difficoltà nelle scelte di formazione. Bene così. E poi Juan Musso, terzo nella classifica dell’InStat index: venti milioni di euro spesi per un portiere decisivo, un portiere grazie a cui nell’arco della stagione porti a casa dei punti in più. Il più forte visto a Bergamo nel suo ruolo? Presto per dirlo, sicuramente negli ultimi vent’anni ha pochi rivali.