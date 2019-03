La match analysis svela: col Chievo, per un tiro il doppio dei passaggi

Il Chievo «a specchio»

Il Chievo è schierato a specchio dell’Atalanta come modulo basico, 3-4-1-2; davanti a Sorrentino, linea a 3 molto fisica, composta da Andreolli, Cesar e Barba, centrocampo a 4, con Depaoli e Jaroszynski larghi sulle fasce, Dioussè (a schermare la difesa) e Hetemaj centrali, Giaccherini sulla trequarti, Meggiorini e Stepinski in avanti.

Già dai primi minuti si è intuito che non sarebbe stata una partita facile. La fase di costruzione bassa dell’Atalanta è pressata dai 3 attaccanti del Chievo, che pareggiano i 3 difensori dell’Atalanta. Questo tipo di marcatura impedisce spesso la giocata in verticale su Gomez e Ilicic che si abbassano per ricevere. In questa situazione diventa indispensabile scaricare sui due esterni orobici, che si abbassano per entrare in «zona luce» (la zona di campo in cui muoversi per ricevere con una linea di passaggio pulita) del possessore di riferimento, ma vengono seguiti dagli esterni del Chievo (Depaoli sul lato di Gosens e Jaroszynski da quello di Hateboer), bravissimi a contenere e chiudere senza farsi saltare se non in rare occasioni. La manovra diventa così complicata e il giro palla più macchinoso.