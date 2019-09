La rimonta sulla Fiorentina, la match analysis dimostra: la svolta coi cambi

Malinovskyi batte Badelj

Anche in mezzo al campo si sono visti una serie di duelli, il più interessante dei quali opponeva l’ucraino Malinovskyi al croato Badelj, entrambi con il compito di soffocare l’altro in fase di costruzione/sviluppo della manovra. Buona la prestazione del nerazzurro che con 52 passaggi e 80,8% di precisione vince il duello in fase di possesso e limita il viola a soli 29 passaggi ed il 65,5% di precisione in fase di non possesso.

I duelli sono nati dagli schieramenti contrapposti di Atalanta e Fiorentina. I nerazzurri pur rinunciando in partenza ai due fuoriclasse si sono schierati con il solito 3-4-1-2, mentre i viola di Montella erano disposti con un 3-5-2 che diventava un 5-3-2 molto basso e «corto» (nel secondo tempo raccolto in 23 metri di larghezza media ed una distanza di 23 metri tra la linea di difesa ed i due attaccanti).

Il baricentro dei viola ha perso metri con il trascorrere dei minuti, passando dai 52 metri del primo tempo ai 46 di medio del secondo tempo, frutto di una Fiorentina che ha trascorso gli ultimi 15 minuti rintanata dentro la sua area di rigore ad esclusione di qualche sporadica ripartenza che scaturiva dai lunghi lanci della difesa e che vedeva in Boateng e Vlaovic (subentrati a Chiesa e ad un ottimo Ribery, vero uomo d’ordine dei viola ed autore del secondo gol realizzato in contropiede) i riferimenti in avanti.

Per l’Atalanta un primo tempo fatto di un possesso palla insistito (dato in crescita rispetto alle ultime partite e attestatosi a fine gara al 60%), ma sterile. Una catena di passaggi con il solito sviluppo laterale che finiva per inaridirsi (a livello di occasioni create) sulla trequarti, dove la manovra diventava orizzontale senza che si riuscisse a far filtrare qualche pallone in area di rigore.