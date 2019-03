La rosa ai raggi X/1 I numeri confermano: Gollini ora è meglio di Berisha

Il portiere che «fa» gioco

Per ultimo è giusto analizzare la gestione della palla in fase di impostazione (fase alla quale peraltro Gasperini tiene in modo particolare). L’Atalanta è una squadra che predilige impostare dal basso, ed i dati che riguardano la distribuzione della palla (palla giocata con le mani) dei due portieri, mostrano dati (quasi equivalenti), ovvero, circa 7 palloni a testa per 90 minuti. Lo stesso discorso vale per i lanci lunghi, che sono circa 5 per ognuno dei portieri, ma con una differenza riguardante la percentuale di precisione: 62% di completati per Berisha; 73% per Gollini. La maggior «confidenza» con la palla al piede da parte del portiere italiano, si evince anche dal numero di palloni giocati «corti» per i compagni. Gollini ne effettua circa 14 a partita contro i 10 di Berisha, mentre l’indice di precisione è di circa il 98% per entrambi. Maggior confidenza quindi per Pierluigi, che domenica scorsa ha persino azzardato un dribbling contro un attaccante del Chievo salito in pressione, facendo prima emettere un «brusio» preoccupato al Comunale, che si è trasformato in applauso convinto, visto come il portiere ha dribblato l’avversario e si è poi liberato dalla palla.