Le mosse di Gasp per stendere la Lazio: Wallace non ha sbagliato per caso

La distribuzione offensiva

Per chiudere, la grafica sotto mostra la distribuzione offensiva di entrambe le squadre che hanno preferito l’utilizzo delle fasce (seppur in modo diverso) rispetto al centro. Entrambe le squadre mostrano dati simili per quel che riguarda il baricentro in fase di possesso (58 metri circa), il baricentro in fase di non possesso (44 metri), Lunghezza media della squadra in fase di possesso (27 metri circa), lunghezza media in fase di non possesso (25 metri), evidenziando la differenza più marcata sullo sfruttamento dell’ampiezza in fase di possesso, con la Lazio molto «più larga» (oltre 43 metri), rispetto all’Atalanta che ha avuto una larghezza media di 39,93 metri.