Zapata prende il largo, per Gomez giocate da record: il Rating contro il Genoa

Basta il gol, anzi no. La bomba di Duvan Zapata allo scadere che ha permesso all’Atalanta di strappare tre punti pesanti contro il Genoa non è l’unica perla dell’attaccante colombiano. La sua prestazione è stata stratosferica anche in molti altri parametri decisivi, come dimostrano i numeri dei «Rating» di Corner: 32 palle giocate (numero molto alto per un centravanti), tre tiri in porta e altrettante occasioni da gol, ma soprattutto 8 recuperi, segnale inequivocabile del suo notevole stato di forma.