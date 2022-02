L’Atalanta e le trattative per la cessione. Ecco la «fotografia» di oggi: come sono divise le 168.750.000 azioni nerazzurre

Le notizie, le voci, si rincorrono. L’Atalanta che potrebbe passare di mano a investitori stranieri, disposti a sborsare cifre altissime per accaparrarsi la maggioranza azionaria della società nerazzurra. Sono giorni infuocati, di dibattiti infiniti, di divisioni tra chi vorrebbe un’Atalanta sempre e solo bergamasca e chi accetta, oppure incoraggia, l’idea di un’Atalanta internazionale non soltanto sul campo, ma anche dietro le scrivanie e nei conti societari. Un’Atalanta che potrebbe crescere ulteriormente, grazie al booster degli investimenti stranieri. La trattativa sarebbe in fase avanzatissima, e prevederebbe il passaggio di mano della maggioranza delle azioni detenute dalla famiglia Percassi attraverso la società «La Dea». Ma ovviamente la compagine azionaria dell’Atalanta non si esaurisce con il «grosso» detenuto dall’attuale proprietà. Come sempre in questi casi, l’azionariato è parecchio parcellizzato, e a modo suo racconta pezzi di storia della società. In questo approfondimento racconteremo chi sono, e quante azioni hanno, i principali azionisti dell’Atalanta, quelli che detengono almeno 500 azioni. A loro si aggiunge un elenco molto folto di piccoli e piccolissimi partecipanti alla compagine, molti dei quali hanno in portafoglio solamente 10, 50 azioni, o poco più.