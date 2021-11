L’Atalanta e quando Pizzaballa, nel 1977, fermò la Juventus da solo (e dire che si era già dichiarato in pensione, o quasi)

In quelle stesse giornate del maggio 1977 l’Atalanta è in tutt’altre faccende affaccendata: se ne sta nei quartieri alti della serie B a cercare il ritorno nella massima serie, tra una vittoria casalinga col Palermo e un pareggio in quel di Ferrara che le consente di agganciare al secondo posto il Lanerossi Vicenza sconfitto nel big match di Pescara. L’epilogo è cosa nota, un’ultima giornata da infarto, gli spareggi e il ritorno in A dopo 4 anni. Ma in quella stagione tra i cadetti c’è un momento-chiave che avrà riflessi anche sulla successiva partita del campionato di A con la Juventus e capita nel girone d’andata, tra le trasferte di San Benedetto del Tronto e Palermo e il match casalingo con la Spal. Al vecchio “Ballarin” della cittadina marchigiana, uno degli stadi più intimidatori dell’epoca, si fa male il portiere Cipollini: gli subentra Meraviglia, bergamasco di Verdello, tornato all’ovile il campionato prima dopo una lunghissima esperienza (pure in A) con il Lecco.

Siamo a fine dicembre 1976 e in rosa ci sarebbe anche un terzo portiere, tal Bertuzzi che compare nelle foto del raduno estivo insieme a Cipollini e Meraviglia: l’Eco lo definisce “un giovane ancora tutto da scoprire per noi che non l’abbiamo mai visto ma che pare abbia entusiasmato gli osservatori atalantini”. Peccato però che si sia fatto male persino prima di Cipollini: la società si guarda intorno e decide allora di tesserare Pierluigi Pizzaballa, anni 37 compiuti da non molto, vincitore della Coppa Italia del 1963, bergamasco doc, una leggenda. Ci sarebbe solo un piccolo problemino: tecnicamente avrebbe attaccato i guantoni al chiodo da qualche mese dopo l’ultima stagione in panchina al Milan come riserva di Albertosi, tra l’altro suo coetaneo. Quindi potrebbe essere un filo arrugginito.