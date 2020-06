Sintesi primo tempo



L’Atalanta fa la partita, come al solito, e Udinese punge in contropiede. È questa l’estrema sintesi della prima frazione. Partono bene i nerazzurri che, tuttavia, soffrono la velocità nelle ripartenze dei friulani. Lasagna è subito pericoloso, salva Gollini. All’8’ però Gomez illumina e serve Zapata che stoppa magistralmente la palla in area e batte Musso. I nerazzurri fanno la gara: pericoloso Malinovskyi con i sui tiri insidiosissimi da fuori, almeno tre, ma fino ad ora Musso ha sempre la meglio. Sembra una partita senza storia, ma l’Atalanta dietro si dimostra ancora una volta fragile e Lasagna lanciato in contropiede al 31’ non perdona. È ancora lui al 39’ che per poco non porta in vantaggio i padroni di casa. Nel finale ammonito Malinovskyi che diffidato, salterà il prossimo match.

