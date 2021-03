Atalanta, come cambiano i valori di mercato dei giocatori. Boom di Romero e Gosens. La rosa verso i 400 milioni

Numero 14 per vocazione, mai titolare in redazione, giostra da jolly proponendosi all’allenatore di turno quando crede di avere un’idea utile a sparigliare le …

L a conquista della finale di Coppa Italia, le vittorie di Liverpool, Amsterdam e Copenaghen e il 3° posto in campionato si stanno traducendo in una significativa rivalutazione di diversi giocatori dell’Atalanta. Secondo il sito Transfermarkt, autorità unanimemente riconosciuta in materia di giudizio sui professionisti di tutto il mondo, tra i 18 calciatori di Serie A il cui valore è cresciuto di almeno 5 milioni di euro negli ultimi 2 mesi e mezzo figurano 3 nerazzurri. Con un surplus di 10 milioni di euro Cristian Romero è passato da 15 a 25 milioni di euro. Identico aumento ha fatto registrare l’ex atalantino Franck Kessié, che però era già quotato 40 milioni di euro e che ora è salito a 50 milioni di euro. Meglio ha fatto in quest’arco di tempo solo Federico Chiesa, passato da 48 milioni di euro a 60 milioni di euro, anche grazie ai 3 gol realizzati nelle due gare degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Vediamo di seguito l’analisi di tutti i dati.