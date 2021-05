Atalanta e Juve: di qui la sana gestione, di là errori e sprechi. Ecco la «requisitoria contabile» (altro che Super Lega)

“E ra necessario cambiare, benefici per tutto il calcio”. “Uno dei problemi che hanno spinto a questo piano è sicuramente lo scarso appeal che il calcio ha attualmente tra i giovani”. “In questo progetto c’è un patto di sangue”. Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Andrea Agnelli all’indomani dell’annuncio della Superlega, ne avrete lette anche tante altre ma mai trovato riferimenti precisi al vero problema che sta oscurando il futuro di alcuni club calcistici. Forse proprio questa reiterata miopia può spiegare come la società bianconera arriverà a spendere per l’annualità in corso euro 366 milioni lordi per il pagamento degli stipendi a tutto il personale dipendente. Se dal punto di vista sportivo la sfida con la Juventus nella finale di Coppa Italia appare quanto mai equilibrata, il confronto è del tutto sbilanciato, fortunatamente per i conti della società bergamasca, nella classifica degli stipendi dei calciatori. In questo approfondimento vedremo tutti i numeri del confronto.