Atalanta e Olympiacos messe allo specchio su titoli, tifosi, soldi. I greci giganti in patria, ma poi non c’è confronto

M eglio terza (quarta) in Italia o prima in Grecia? La risposta non è univoca perché a seconda di quale elemento si guardi le preferenze si spostano da una realtà all’altra. Considerando per esempio il versante sportivo, i tifosi dell’Olympiacos si sono indubbiamente tolti molte più soddisfazioni degli atalantini. Guardando invece i dati economici e finanziari la prospettiva cambia. Decisivo in tal senso lo scenario di appartenenza: la Serie A è il quarto campionato in Europa per fatturato, dietro a Premier League, Bundesliga e Liga. Secondo l’ultima edizione di The European Club Footballing Landscape redatto dall’Uefa nel 2020 l’intera Serie A ha fatturato (plusvalenze escluse) 2 miliardi e 52 milioni di euro mentre il massimo campionato greco si è dovuto accontentare di appena 139 milioni di euro. Poiché il reddito operativo 2020 dell’Atalanta, cioè la somma di ricavi da stadio, sponsor e commerciale, diritti tv e premi Uefa, ha superato i 142 milioni di euro possiamo dire che da solo il club nerazzurro ha incassato più della somma delle 14 squadre che quell’anno hanno fatto parte della Superlega greca.