Atalanta: la cessione tra Percassi e Pagliuca, spiegata facile. Le quote, tutti gli azionisti, le notizie di Bloomberg

La notizia mette fine ad una serie di voci che, da qualche settimana per non dire mesi, avvicinavano la società nerazzurra ad investitori esteri. Tra i più gettonati risultava essere il fondo americano KKR che si pensa qualche valutazione - o anche qualcosa in più - in merito l’abbia fatta. Dopo quel comunicato sui media si sono lette alcune interpretazioni tutt’altro che univoche: si impone quindi l’obbligo di fare chiarezza sulla base di quello che esattamente si conosce. Per comprendere bene la situazione occorre conoscere quale era la compagine sociale del club Atalanta prima dell’operazione: la società nerazzurra era saldamente in mano alla famiglia Percassi che ne controllava l’86% tramite una holding denominata La Dea Srl, il restante 14% è invece frazionato tra soci minori tra cui i più importanti sono la Radici Spa ed il gruppo Selini.