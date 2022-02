Atalanta, l’identikit del nuovo co-presidente Steve Pagliuca: la finanza, l’Nba, la politica, la lotta al Covid

P agliuca ha firmato con l’Atalanta, no non Gianluca, portiere che ha vestito nerazzurro dal 1994 al 1999. Il portiere titolare della Nazionale a Usa 94 giocò infatti con l’Inter per un lustro, ma a parte l’omonimia non ha nulla in comune con Stephen. Newyorchese di Brooklyn, classe 1955, quest’ultimo è amministratore delegato di Bain Capital, una delle principali società di investimenti a livello mondiale. Il padre Joseph, ex combattente durante la Guerra in Corea, è stato venditore per un’azienda chimica, la madre Janet insegnante di storia in una scuola pubblica. Dopo aver frequentato le superiori a Basking Ridge, comunità del New Jersey, Stephen passa alla Duke University, in North Carolina, convinto da un opuscolo capitatogli tra le mani. Con 5 titoli universitari vinti, i Blue Devils di Duke sono una delle squadre più iconiche del basket giovanile a stelle e strisce. Sul suo sito Pagliuca scrive di aver giocato a pallacanestro da matricola (freshman). Una piccola bugia a meno che non abbia preso parte solo a qualche amichevole perché scorrendo i tabellini di tutte le partite dei Blue Devils nel torneo Ncaa di quegli anni non figura nemmeno una volta a referto.