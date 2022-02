Atalanta, quanto serve ritrovare anche il tifo? Lo dicono i dati: Bergamo ha perso più degli altri: -51% del pubblico pre Covid

S i stanno svuotando gli stadi italiani e il Gewiss Stadium non fa certo eccezione, anzi. A distanza di 3 mesi torniamo su Corner per fare il punto sulla presenza dei tifosi atalantini allo stadio. Dapprima, doverosamente, uno sguardo alle cifre del contesto europeo all’interno del quale troviamo differenze sostanziali tra i soliti primi 5 campionati. In Premier non si registrano diminuzioni di spettatori rispetto alla stagione 19/20, come se il Covid non fosse mai esistito, mentre Ligue 1 e Laliga, pur con cali cospicui, arginano meglio la discesa rispetto a Serie A e Bundesliga. Ovviamente hanno inciso i divieti anti-assembramenti che in Inghilterra sappiamo essere stati quasi inesistenti mentre in Germania sono stati più restrittivi con la chiusura totale degli impianti a partire dal mese di novembre e parziale riapertura qualche settimana fa con massimo 10.000 persone per qualsiasi stadio. Fatte tutte le comparazioni del caso la palma del peggiore va ancora all’Italia che registra da inizio campionato 3.500.000 di spettatori con un calo rispetto all’ultima stagione del 44% e con una tendenza che ci vedrà ben presto occupare l’ultimo posto se la Germania favorisse le riaperture, ampiamente superati anche dalla Francia; una media a partita quella tricolore pari a 15.000 presenze che significa perdere più di 100.000 spettatori a giornata rispetto ai dati pre-Covid. Ora vediamo tutti i dati.