Azionariato popolare, pochi debiti, più squadre nelle coppe: ecco perché la Bundesliga è il modello vincente

La legge “50+1”

Ai primi del ‘900 nascono, in Germania come in tutta Europa, le prime associazioni sportive sulla spinta della classe borghese che cominciava per la prima volta a voler organizzare il proprio tempo libero. Quel modello no-profit controllato dai membri votanti è rimasto in vigore sul territorio tedesco fino al 1998, anno in cui il calcio tedesco affronta una svolta epocale grazie a una legge che consente ai club calcistici di trasformarsi in società per azioni con il vincolo che il club originario, fondato dai tifosi, mantenga il controllo societario con una partecipazione mai inferiore al 51%. Di fatto si consente l’ingresso a nuovi investitori o sponsor ma il potere decisionale rimane in mano all’assemblea dei tifosi. Si volle creare all’epoca uno scudo nei confronti di investitori esterni al club, ma si è anche eretto un muro nei confronti di operazioni in stile Superleague. L’unica deroga venne concessa ai “Werkself”, i club che sono da sempre diretta emanazione di un’azienda come il Bayer Leverkusen, di proprietà dell’omonimo colosso farmaceutico ed il Wolfsburg in mano al gruppo Volkswagen. Ci occuperemo più avanti di questa squadra visto che potrebbe essere un nostro potenziale avversario nella quarta fascia del prossimo sorteggio Champions. L’altra condizione per poter «scalare la norma» è dimostrare di aver investito nel club per almeno 20 anni, cosa che è capitata a Dietmar Hopp, fondatore del colosso informatico SAP, divenuto padrone dell’Hoffenheim guadagnandosi comunque le antipatie di tutte le tifoserie. Chi invece la norma l’ha proprio aggirata è il patron della Redbull Dieter Mateschitz che, rendendo quasi impossibile l’associazione al club, ne possiede, dal suo arrivo, la totale maggioranza. A titolo di esempio se mediamente la quota annua media per la tessera associativa costa intorno ai 50 – 60 euro, a Lipsia questo costo sfiora i 1.000 euro. Il modello “50+1” si è dimostrato il più adatto a mantenere un forte senso di appartenenza verso il club da parte delle tifoserie, oltre ad un solido radicamento territoriale. La DFL, la federazione tedesca, ha investito non meno di 1 miliardo di euro nella creazione di circa 400 scuole calcio dove vengono formati nuovi tecnici messi a disposizione delle società che a loro volta devono dotarsi di infrastrutture adeguate. E’ nata così la generazione dei “laptop trainer”, allenatori con uno scarso background calcistico ma con una grande conoscenza delle nuove metodologie di allenamento tecnico e tattico, spesso cominciano nei settori giovanili per poi approdare in continuità in prima squadra dove trovano giocatori che hanno conosciuto da allievi. Thomas Tuchel e Julian Nagelsmann sono solo i nomi più altisonanti di una schiera particolarmente nutrita.