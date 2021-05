Che settimana per l’Atalanta: tra piazzamento e Coppa Italia si gioca 15 milioni. Ecco le combinazioni di incassi

P rima la finale di Coppa Italia contro la Juventus, poi la sfida all’ultima giornata contro il Milan per la seconda posizione in campionato: in una settimana l’Atalanta si gioca due obiettivi stagionali e il differente esito delle due sfide avrà anche effetti di carattere economico. Pur in assenza di cifre ufficiali per i piazzamenti in Serie A, la Coppa Italia e l’eventuale Supercoppa Italiana, a differenza dei montepremi dell’Uefa i cui criteri di assegnazione sono resi pubblici con mesi di anticipo, abbiamo cercato di stimare quanti soldi possano generare le diverse casistiche. Sei le opzioni possibili, frutto di una matrice in cui si incrociano la posizione finale nella Serie A e l’esito della sfida di Reggio Emilia: a questo punto infatti l’Atalanta può giungere solo al secondo, al terzo o al quarto posto in campionato e a ciascuna di queste ipotesi può essere associato il successo in Coppa Italia o la sconfitta. La combinazione sognata da tutti i tifosi nerazzurri prevede il secondo posto in A e l’arricchimento della bacheca con il trofeo. In quel caso l’Atalanta dovrebbe incassare 35,3 milioni di euro grazie alla somma delle seguenti componenti: quota dei diritti tv per il piazzamento in A, premio per la vittoria della Coppa Italia, quota di partecipazione alla Supercoppa Italiana e quota del market pool per la prossima Champions League.