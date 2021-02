Com’è cambiato il mercato dell’Atalanta in 10 anni: da Yepes a Kovalenko, dall’usato (anche usatissimo) sicuro ai 24enni

E ssendo finito il mercato invernale possiamo serenamente aspettare la prossima giostra estiva, fatta di migliaia di voci che amplificate dalla rete faranno girare la testa ai tifosi. Questo scorcio invernale ha portato a Bergamo due giocatori da scoprire, che non sono però inesperti. Maehle, già visto ripetutamente all’opera, e Kovalenko sono due giocatori con esperienza di club e internazionale e al di là di un fisiologico apprendistato non hanno, a nostro giudizio, necessità dei mitici sei mesi gasperiniani per essere inseriti nel meccanismo Atalanta. Ma giudicare un mercato è sicuramente complicato. Difficile utilizzare il palmares degli acquisti e impossibile, considerando le svariate clausole, utilizzare il metro del costo dei giocatori. Abbiamo deciso di guardare, e non giudicare, gli ultimi dieci anni di mercato atalantino, analizzando l’età dei giocatori approdati a Bergamo e lo abbiamo fatto sia per il canonico mercato estivo che per quello invernale. Vediamo quindi com’è cambiata la «politica anagrafica» del mercato atalantino.