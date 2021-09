Età ed esperienza nelle operazioni del mercato di serie A. Le classifiche e l’Atalanta: giovani e italiani, tutti i dati

S i è concluso il 31 agosto il calcio mercato estivo per la stagione 2020/21. Solito tormentone con notizie bomba ogni giorno, accompagnate da gioie, delusioni o illusioni dei tifosi. Ora si tirano le somme e si danno i voti alle società in base a come si sono mosse. Ma giudicare un calciomercato appena concluso è praticamente impossibile e non sono sicuramente i soldi spesi i valori a cui rifarsi per dichiarare i promossi e i bocciati. Lasciando quindi da parte i giudizi abbiamo provato ad analizzare le dinamiche delle varie società all’interno del mercato. Ci siamo quindi soffermati su due elementi che caratterizzano i giocatori acquistati: l’età e l’esperienza. Abbiamo preso in esame i giocatori acquistati in questa sessione ma non quelli già nella stessa formazione, perché in prestito, nella passata stagione come ad esempio Tomori e Diaz del Milan. Sono stati invece considerati i giocatori tornati nella stessa squadra ma che erano stati venduti a titolo definitivo, come Kean della Juventus. Non sono stati invece contemplati i rientri da prestito e i giocatori presi per rinforzare il settore giovanile. E ora, spiegato il metodo, vediamo chi si è mosso, e come, ovviamente con un occhio di riguardo per l’Atalanta.