Europa League, tutti i conti. Atalanta, il fascino c’è, ma che dolori per gli incassi: non c’è confronto con la Champions

Con l’Europa League cambiò anche la fase a gironi perché gli 8 gruppi da 5 squadre furono rimpiazzati da 12 gruppi da 4 formazioni ciascuna e inoltre furono introdotte pure le partite di ritorno: in tal modo il numero minimo di partite per squadra salì da 4 a 6, mentre si riducevano da 3 a 2 le promosse ai sedicesimi di finale. Secondo Michel Platini, ai tempi presidente dell’Uefa: «Questi cambiamenti miglioreranno questa storica competizione, che è molto importante per l’Uefa e per il calcio europeo perché offre ad un numero maggiore di tifosi, giocatori e club le emozioni di un torneo continentale. Il nuovo formato darà all’Europa League non nuovo slancio».