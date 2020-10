I bookmakers e le prospettive dell’Atalanta. In Champions come il Chelsea, Coppa Italia possibile

Q uattro gol rifilati al Midtjylland per riscattare subito la sconfitta di Napoli. È un inizio di stagione incredibile quello dell’Atalanta: quattro vittorie in cinque partite tra campionato e Champions League, con una montagna di gol segnati, da quella che è ormai una lunga serie di giocatori diversi. Per esempio, in attacco manca solo Ilicic, poi tutti gli uomini offensivi a disposizione di Gasperini avranno siglato almeno una rete. Una squadra che, partita dopo partita, supera nuovi limiti e dimostra di voler crescere, migliorare ancora di più. Di certo non sarà una stagione facile, con l’incognita Covid e i tanti, tantissimi impegni: soste per le nazionali a parte, l’Atalanta scenderà in campo praticamente ogni tre giorni fino allo stop di Natale. Per questo la rosa piuttosto lunga dei nerazzurri fa ben sperare. Ma dove può arrivare questa squadra? Impossibile dirlo, anche se un’idea più o meno chiara ce la possono dare le quote dei bookmakers: non è certo qualcosa di esatto, ma comunque indicativo per capire il potenziale degli uomini di Gasperini, ancora meglio se confrontati con le avversarie. Vediamo cosa ne pensano.