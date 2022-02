I conti del calciomercato: sono tornati i soldi, ma la Cina ha chiuso i rubinetti. Boom di prestiti. I dati dell’Atalanta

Incontrastata regna la Premier League con acquisti per 335 milioni di euro, più del triplo del mercato invernale 2021 quando non riuscì nemmeno a raggiungere i 100 milioni di euro, fermandosi a 96,7 milioni di euro. Il valore di quest’anno del massimo campionato inglese supera pure i 247 milioni di euro del gennaio 2020, così come i 205 milioni di euro dell’annata precedente. Per trovare un valore più alto bisogna risalire all’inverno del 2018 quando le 20 squadre del torneo inglese spesero la bellezza di 561 milioni di euro.