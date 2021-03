I conti di Atalanta e Real: la «formichina» contro il colosso. Stipendi, personale, costi: tutti i dati di una sfida impossibile

«Q uando ti siedi in un ristorante dove si pagano 100 euro non puoi pensare di mangiare con 10 euro». Con queste parole, nel maggio del 2014, dopo la festa scudetto Antonio Conte sottolineava l’impossibilità per i bianconeri di competere contro i club più potenti d’Europa. Se quel discorso valeva per la Juventus figurarsi per l’Atalanta, come dimostrano le spese per il personale che vedete qui sotto. Il confronto economico con il Real Madrid rappresenta ovviamente una distanza enorme, nonostante il club nerazzurro abbia aumentato in un biennio, dal 2017 al 2019, di poco meno del 40 per cento i salari e stipendi corrisposti a tutto il personale, tesserato e non. Nello stesso arco di tempo il club madrileno (che però utilizza per il bilancio l’anno sportivo anziché quello solare) si è invece limitato ad un aumento dell’11 per cento. Però le basi di partenza dei due importi erano decisamente divergenti. Vediamo tutti i dati.