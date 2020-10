I gironi di Champions e il valore delle rose. L’Atalanta è 14ª, il Liverpool supera il miliardo. Zapata vale tutto il Midtjylland

N el sorteggio dei gironi di Champions League l’Atalanta ha pescato la squadra più forte al mondo, il Liverpool. Pur non essendo i campioni uscenti della Champions League, ma “solo” i vincitori dell’edizione 2018-2019, i Reds dispongono infatti della rosa con il maggior valore al mondo: un miliardo e 90 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt, il punto di riferimento dei trasferimenti e delle quotazioni dei calciatori professionisti di tutto il pianeta. E proprio prendendo in considerazione il valore delle rose delle 32 squadre che quest’anno disputeranno i gironi di Champions League, abbiamo calcolato il valore complessivo di ciascuno degli 8 gruppi. Riteniamo che questo sia un modo per classificare in maniera il più possibile oggettiva le forze in campo, anche se riconosciamo l’esistenza di tre limiti in tale metodo. Con il mercato ancora aperto, non è detto che questi valori siano quelli che ritroveremo il 20 e 21 ottobre quando si disputerà la prima giornata degli 8 gironi: alcuni club potrebbero essersi rinforzati grazie ai nuovi acquisti ed altri, anche solo per aver mandato in prestito alcuni tesserati, potrebbero risultare più deboli. Inoltre, nel valore della rosa sono inclusi pure gli infortunati, anche se lungodegenti e quindi destinati a saltare le gare dei prossimi tre mesi. Come se non bastasse il valore complessivo di una rosa prende in considerazione tutti i tesserati mentre in Champions League ed Europa League i club devono presentare una lista A con un massimo di 25 calciatori, di cui almeno 8 cresciuti localmente, e una lista B con i più giovani, provenienti dal settore giovanile. Ciò significa che non tutti i giocatori tesserati per esempio da Liverpool e Manchester City ma anche da Juventus e Inter potranno giocare nelle coppe europee.