I grandi investitori dagli Usa all’Europa: ecco perché il calcio conviene (e perché l’Atalanta è, finora, un caso unico)

Limitandoci al solo Nordamerica sono ormai arrivate a quota 10 i club in Italia con maggioranza made in Usa, ma solo 3 sono in mano a fondi di investimento: la Roma dei Friedkin, la Fiorentina di Commisso o lo Spezia di Piatek, solo per citarne alcuni, sono in realtà in mano a grandi gruppi industriali tuttora governati da holding che fanno infine riferimento a famiglie o persone fisiche. Questo non esclude che vi sia comunque la presenza di molta finanza visto che stiamo parlando di gruppi industriali molto articolati in cui il club sportivo si integra con altri interessi spesso legati ai media o a quei settori che in inglese vengono definiti «leisure and retail». Nei casi sopracitati in Italia si sta seguendo con qualche decennio di ritardo l’esempio di successo della famiglia Glazer a Manchester o dei Kroenke all’Arsenal, di successo ma spesso osteggiate dalla tifoseria locale.