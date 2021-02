I guadagni delle coppe europee: dal miliardo del Bayern all’Atalanta che scala la classifica ed è già 8ª in Italia. Tutti i dati

F ollow the money, seguite i soldi e, sottointeso, troverete la spiegazione ad un dato fenomeno. Nel calcio del terzo millennio il denaro è la chiave di lettura per spiegare la scomparsa dai palcoscenici più importanti – quelli in cui si assegna la coppa dalle grandi orecchie – delle squadre rivelazione, specie se appartenenti a Paesi che non rientrano tra le 7 grandi potenze del continente: Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia, Portogallo ed Olanda. In realtà da quando nel 1992/93 la Coppa dei Campioni è diventata Champions League la Stella Rossa, la Steaua Bucarest o il Celtic, che si erano laureati campioni d’Europa rispettivamente nel 1991, nel 1986 e nel 1967, non solo non sono più arrivati a giocarsi il titolo nella gara decisiva, ma nemmeno in semifinale e addirittura neanche nei quarti di finale. E analoga fine hanno fatto altre cenerentole che in passato avevano raggiunto la sfida per l’assegnazione della coppa: il Partizan nel 1966, il Panathinaikos nel 1971, il Bruges nel 1978 e il Malmo nel 1979. La ragione è semplice, chi partecipa tutti gli anni alla Champions League, come le squadre dei tornei più importanti che hanno diritto a 4 formazioni, guadagna svariati milioni di euro che non fanno altro che ampliare il gap con le squadre dei campionati più poveri: 39 federazioni schierano un solo club e nessuna di queste ha un posto garantito ai gironi, ma deve guadagnarselo disputando almeno 3 turni preliminari. Il rischio di fermarsi prima della fase a gironi è elevato, con incassi prossimi allo zero in caso di mancato approdo tra le magnifiche 32. Lo dimostra la classifica pubblicata dal sito moneycoefficient che conteggia i premi pagati dall’Uefa per tutte le edizioni della Champions League disputate dal 1992/93, anno in cui avvenne il cambio di format. Da quel giorno Bayern Monaco e Real Madrid si sono portate a casa poco meno di un miliardo di euro a testa: 988 milioni di euro i bavaresi di cui ben 115 milioni nell’edizione 2019/20 conquistata vincendo tutte le partite giocate e 983 milioni di euro gli spagnoli. Vediamo ora tutti i dati, fino all’Atalanta.