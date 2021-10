Il calcio italiano costretto a vendere per contrastare i debiti: ecco perché i fondi Usa puntano le società di A e B

E’ un record che tutti i tifosi juventini avrebbero preferito evitare quello registrato nel bilancio chiuso al 30.06.2021, una perdita impressionante di 209,9 milioni mai registratasi nella storia della società bianconera, un profondo rosso che ha di gran lunga superato quello comunque importante di 89 milioni realizzato nell’anno precedente. Numeri eclatanti ma non certo un fulmine a ciel sereno, le difficoltà economiche erano assolutamente conosciute, forse sottostimate, da una parte dell’opinione pubblica, a causa del fatto che nell’ultimo esercizio si è dovuto contabilizzare il pagamento ai giocatori di alcune mensilità che erano state sospese durante i mesi di lockdown in seguito ad un accordo tra le parti, operazione che era stata salutata con soddisfazione del management ma che in realtà ha significato un semplice rinvio di spesa alla voce salari e stipendi. Questa situazione ha influenzato la campagna trasferimenti: l’addio di Ronaldo ha sicuramente gettato qualche ombra sul prestigio del club ma dal lato finanziario ha rappresentato un sospiro di sollievo. Le caratteristiche della cessione fotografano precisamente l’attuale contingenza e come non si sia andato troppo per il sottile negli ultimi giorni di mercato. Il campione portoghese era iscritto a bilancio per un valore residuo di poco meno di 30 milioni e quindi, accettando l’offerta di 15 milioni del Manchester United, si è realizzata una minusvalenza di altrettanti 15 milioni, un sacrificio necessario che permetterà di abbattere i costi del prossimo esercizio per circa 86 milioni (57 milioni. di ingaggio lordo e 29 milioni di minore ammortamento). A tal proposito si stima una flessione del monte ingaggi complessivo tra il 10 ed il 15%. Quello di cedere calciatori senza generare reddito è però un problema ricorrente ed uno degli elementi che stanno penalizzando maggiormente il bilancio che ha visto negli ultimi anni in costante diminuzione la voce crediti o incassi verso altre società.