Il rapporto Deloitte sulla crisi del calcio. La pandemia, i fatturati, i campionati secondari in crescita: ecco tutti i dati

Numero 14 per vocazione, mai titolare in redazione, giostra da jolly proponendosi all’allenatore di turno quando crede di avere un’idea utile a sparigliare le …

D opo 11 anni il calcio europeo torna a decrescere, come testimonia la trentesima edizione dell’Annual Review of Football Finance, lo studio periodico realizzato dallo Sports Business Group di Deloitte. Nel 2019/20 i ricavi complessivi sono stati di 25,2 miliardi di euro rispetto ai 28,9 miliardi di euro del 2018/19 (calo del 13 per cento) e ai 28,4 miliardi di euro della stagione prima ancora. Persino nel 2016/17 il dato complessivo fu migliore (25,5 miliardi di euro) mentre nel 2015/16 si attestò su 24,6 miliardi di euro. Con 15,1 miliardi di euro il fatturato dei 5 campionati principali, cioè Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1, continua a fare la parte del leone e per di più la sua incidenza sul totale cresce ogni anno di più: valeva il 54 per cento nel 2015/16 a fronte del 60 per cento attuale. Tutti gli altri campionati di Serie A d’Europa invece incassano complessivamente 5 miliardi di euro, cioè meno della sola Premier League.