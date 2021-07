Il valore dell’Atalanta a quota 429 milioni: con Gasp moltiplicato per 6. Il tesoretto dei prestiti: più 6 milioni. Tutti i dati

I l triplice terzo posto negli ultimi campionati e le brillanti prestazioni dei suoi tesserati all’Europeo e alla Coppa America hanno fatto entrare l’Atalanta tra le prime quattro della Serie A per valore della rosa. Lo sostiene la miriade di dati di Transfermarkt, l’autorità numero uno in materia di valutazioni dei calciatori professionisti. Secondo questo sito, l’Inter avrebbe l’organico più forte d’Italia, di poco inferiore ai 700 milioni di euro. Seconda la Juventus con 634 milioni di euro, terzo il Napoli con 506 milioni di euro. Quarta l’Atalanta con 429 milioni di euro, 8 milioni di euro in più del Milan e 17 milioni di euro di vantaggio sulla Roma. Più staccate tutte le altre con la Lazio settima forza con 320 milioni di euro, quindi il Sassuolo con 257 milioni di euro e la Fiorentina con 247 milioni di euro. Il decimo posto se lo contendono il Bologna (159 milioni di euro), il Torino (154 milioni di euro) e il Cagliari (150 milioni di euro).