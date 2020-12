La Champions su Amazon: italiani fortunati, (per ora) qui costa «poco». Tre emittenti, 79 euro al mese per il calcio

P ietro Paolo Virdis ricevette la sfera da Marco Tardelli nella propria metà campo e avanzò palla al piede mentre Roberto Bettega scattò in profondità portandosi via due difensori: arrivato al limite dell’area di rigore, il baffuto sassarese evitò un intervento in dribbling, poi si allargò e fece partire un tiro. Il sinistro non sembrava imparabile ma Pat Bonner riuscì solo a toccarlo: Juventus 1, Celtic 0. Fu il primo gol di Coppa dei Campioni mostrato in diretta da una tv italiana che non fosse la Rai: l’intera partita fu trasmessa da Canale 5 in prima serata, ma solo in Lombardia, con la telecronaca di Giuseppe Albertini. Era il 30 settembre 1981, ritorno dei sedicesimi di finale. I bianconeri raddoppiarono 10 minuti dopo con Roberto Bettega, autore di una pregevole girata dopo uno stop volante, ribaltando così lo 0-1 dell’andata.