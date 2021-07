La nuova maglia dell’Atalanta e cosa fanno le altre: ecco le divise più belle e quelle più brutte per il 2021/22

D a 9 strisce verticali nere intervallate da 8 azzurre a 3 nere contornate da 4 azzurre: è una delle modifiche che più contraddistinguono la prima maglia dell’Atalanta per la stagione 2021/22. Presentata attraverso un video ad hoc che ha coinvolto alcuni tifosi, la nuova divisa vede aumentare in maniera considerevole la larghezza delle strisce verticali, a scapito del loro numero. Praticamente è la versione invertita della maglia impiegata nella stagione 2018/19: in quel caso, infatti, la parte frontale era dotata di 4 strisce verticali nere e 3 azzurre, anche se le maniche erano interamente azzurre, tranne per il bordino nero all’altezza del bicipite. L’ultima maglia atalantina con 3 bande verticali azzurre e 4 nere risale invece alla stagione 2015/16: la produsse la Nike ma il logo del club era spostato all’altezza del cuore e lo sponsor era Suisse Gas. Il colore dell’azzurro era inoltre più scuro dell’attuale e non c’era lo sponsor di manica (sleeve sponsor) che sarebbe stato introdotto solo nel 2018/19. Lo scudetto della società resta sempre al centro, così come il logo della Joma, sponsor tecnico, è poco sotto la spalla destra. Invariate paiono pure le scritte in bianco dello sponsor principale (Plus500) e del secondo (Radici Group), mentre lo sponsor sulla manica sinistra (Automha, azienda di Azzano San Paolo) presenta sopra la lettera O un cerchio nero contenente un altro giallo.