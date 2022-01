L’Atalanta e i bilanci analizzati da Kpmg: le big d’Europa sono il calcio dei debiti. E quell’indice in cui Zingonia batte il Bayern

Mentre infatti nel 2019/20 tutte le società analizzate avevano fatto registrare un calo dei propri ricavi operativi, dati dalla somma dei diritti tv, ricavi commerciali e incassi da stadio (escludendo quindi le plusvalenze da calciomercato) rispetto al 2018/2019, nell’ultima annata il Manchester City e l’Inter sono riusciti ad incrementare i propri fatturati complice la conquista di Premier League e scudetto. La società britannica ha accresciuto i propri ricavi annui del 17 per cento, balzando a 644,2 milioni di euro. Ancora più ampio in termini percentuali l’aumento delle entrate della società nerazzurra che però partiva da una base più bassa: più 19 per cento, arrivando così a 347,5 milioni di euro, inferiore ai 349,7 milioni di euro dell’Atletico Madrid e ai 597,5 milioni di euro del Bayern Monaco.