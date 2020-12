L’Atalanta e i milioni della Champions: con la vittoria sull’Ajax: si sfonda quota 50 (nonostante botteghini a incassi zero)

U na dozzina di milioni di euro: sono i soldi che l’Atalanta si gioca nello scontro di Amsterdam con l’Ajax, valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una stima per difetto perché la differenza nei ricavi tra vittoria e sconfitta potrebbe essere anche superiore, includendo alcune variabili al momento di difficile conteggio, come i bonus nei contratti con gli sponsor e la crescita del valore dei cartellini dei calciatori. Partiamo però da quanto il club nerazzurro dovrebbe (il condizionale è d’obbligo perché le cifre ufficiali sono comunicate con mesi di ritardo, tanto che quelle dell’edizione 2019/20 devono ancora essere pubblicate dall’Uefa) già essersi garantito finora con le 5 gare dell’edizione 2020/21 della coppa dalle grandi orecchie. La voce principale sono i 15,25 milioni di euro previsti come premio di partecipazione per ciascuna delle 32 squadre, valore identico alla scorsa edizione. A questi si aggiungono 900 mila euro per ogni pareggio e 2,7 milioni di euro per ogni successo nella fase a gruppi: poiché quest’anno l’Atalanta ha vinto 2 volte (in trasferta a Liverpool e in Danimarca) e pareggiato in altre 2 occasioni si è aggiudicata 7,2 milioni di euro.