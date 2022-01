L’Atalanta e la nuova avventura: quanto vale la Coppa Italia? Poco, ma gli arabi offrono milioni in più (per più partite)

Numero 14 per vocazione, mai titolare in redazione, giostra da jolly proponendosi all’allenatore di turno quando crede di avere un’idea utile a sparigliare le …

L’A talanta torna a giocare in Coppa Italia a poco meno di 8 mesi dalla finale di Reggio Emilia persa contro la Juventus. L’incidenza di quel piazzamento sulle casse nerazzurre è ancora sconosciuta perché il club della famiglia Percassi utilizza il criterio dell’anno solare per la redazione del bilancio. Quello del 2021 dovrebbe essere certificato ad aprile, anche se possiamo stimare un introito complessivo per l’intero percorso nella coppa nazionale tra i 2,7 e i 2,8 milioni di euro.