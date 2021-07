L’Atalanta e l’universo dei procuratori: chi assiste i calciatori? In serie A Riso in cima alla classifica (ben più di Raiola)

N egli anni Settanta e nella prima metà degli Ottanta, quand’era presidente della Juventus, Giampiero Boniperti si presentava in ritiro e in un solo giorno riusciva a chiudere i contratti dell’intera rosa, nella quasi totalità dei casi alle cifre che lui stesso aveva offerto. L’incontro avveniva direttamente con il calciatore perché i procuratori erano ancora poco diffusi. Oltretutto, prima della sentenza Bosman, del dicembre 1995, il pallino era in mano alle società calcistiche che potevano imporre la loro volontà ai calciatori - cioè la destinazione finale - anche alla scadenza del contratto. Da quel momento i rapporti di forza si sono invertiti, con i calciatori che fanno il bello e il brutto tempo, ispirati da procuratori sempre più avidi. Secondo l’ultimo aggiornamento del Registro Federale, risalente al 15 gennaio, nella sezione degli Agenti Sportivi risultano iscritti poco più di 500 nominativi, alcuni a titolo individuale, altri come rappresentanti di una società. E proprio per cercare di capire la loro influenza sul calcio italiano siamo andati a vedere chi sono i procuratori di tutti i calciatori tesserati dalle prime 5 squadre dello scorso campionato di Serie A, servendoci del database di Transfermarkt.