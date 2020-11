Lo stato di salute del calcio/1 In 10 anni perse in Italia 2500 società. Ogni anno si giocano 568 mila partite. Tutti i dati

P er alcuni non è che un gioco e i calciatori solo dei milionari viziati, ma il calcio è importante anche per l’economia, la salute e la società del popolo italiana: in una stagione sportiva, per la sola Italia, produce oltre 3 miliardi di euro, senza contare i contributi fiscali e previdenziali. È una delle conclusioni a cui arriva Report Calcio, la pubblicazione che annualmente la Federazione Italiana Giuoco Calcio realizza con AREL e PwC, la cui decima edizione è disponibile da alcuni giorni. Uno studio – 1.600 pagine complessive nelle 10 edizioni – che ha 3 principali obiettivi: descrivere dimensione, struttura e articolazione del Sistema Calcio attraverso i numeri; esaminare i principali trend; fornire un supporto strategico per accompagnare la crescita del calcio italiano. Attraverso questi contenuti viene analizzata l’evoluzione dal punto di vista sportivo, economico-finanziario, organizzativo, infrastrutturale e fiscale del Sistema Calcio nel decennio 2009-2019. Abbiamo studiato il documento, e questa è la prima delle tre puntate di cui si compone l’approfondimento.