Perché i fondi di investimento puntano al calcio? Ecco come lavorano e i loro obiettivi. E il primo «derby» già giocato

L’allora Presidente del Coni metteva alla berlina i proprietari che sostenevano “spese da nababbi” che mal si conciliavano “con le disastrose situazioni dei bilanci delle società”. Da allora, nonostante le moltiplicazioni dei ricavi, su tutte l’esplosione dei diritti tv, la quasi totalità delle società calcistiche italiane (l’Atalanta è una brillante eccezione) ha continuato a perdere soldi su soldi. Ciò ha ridotto il numero dei potenziali acquirenti, proprio per la necessità delle frequenti ricapitalizzazioni milionarie richieste dai club italiani. Secondo l’ultima edizione dell’Annual Review of Football Finance l’intera Serie A ha fatto registrare perdite in 8 delle ultime 10 stagioni analizzate, dal 2010/11 al 2019/20, con importi annui compresi tra 17 milioni di euro e 274 milioni di euro. L’altro lato della medaglia di questa debolezza gestionale è la grande attrattiva che questa situazione suscita in molti investitori esteri. Tutti loro si convincono che con una buona gestione – quella mancata finora - molti club potrebbero chiudere i bilanci in utile, moltiplicando così il loro valore in vista di una ulteriore cessione. E qui entrano in scena i fondi comuni di investimento, ossia quegli strumenti che mettono insieme i risparmi di migliaia di persone e li investono, come un unico patrimonio, in diverse attività finanziarie.