Tutto sulla Superlega. Editoriale, la scheda, i debiti delle «big», il paradosso dell’Atalanta, i rimbalzi di borsa

L’editoriale. Il calcio rapito e la passione in ostaggio

di Roberto Belingheri

C’è un dettaglio, in questa vicenda della «Superlega» di calcio, di cui pare importare poco a tutti. La «fanbase», come la chiamano quelli della «Superlega», per far vedere che parlano bene. La fanbase è la gente, altro non sono che gli sportivi. Quelli che vanno allo stadio, o seguono le partite alla tv, fanno acquisti negli store, e dunque in sintesi spendono soldi. Spinti da cosa? Dal gusto della vittoria, persino dal gusto della sconfitta che prelude al gusto della rivincita. Lo sport e il calcio sono questo, e il loro carburante si chiama passione.

Ma attenzione. La vicenda della Superlega è oscena sotto tantissimi punti di vista. Per le modalità, stile banda di mariuoli che nottetempo scassina la cesta dei palloni e la fanno sparire, dichiarando un intero sport proprietà privata, dettando nuove regole, così è se vi piace, e se non vi piace così è lo stesso. Per la tremenda figura raccolta dal presidente della Juventus Andrea Agnelli, che rivestendo incarichi istituzionali oltre che di parte ha sempre detto una cosa - non faremo la Superlega - e poi l’ha fatta. E l’ha fatta da quarto in classifica, con la qualificazione alla vecchia Champions ormai in bilico, non da dominatore incontrastato del calcio italiano. E’ oscena per i principi: gioca chi diciamo noi, non chi merita. E’ oscena per la strumentalizzazione del calcio femminile, sbandierato come foglia di fico, un filo di trucco per provare a rendere meno impresentabili le facce dei protagonisti.