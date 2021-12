Bergamasco, classe 1997. Racconto l’Atalanta, sognavo di farlo già da bambino. Amo le statistiche e il modo in cui stanno cambiando il calcio. Oltre a Corner, …

U n’altra grande vittoria lancia l’Atalanta in corsa con le primissime. Contro il Napoli un’altra prestazione di livello, contro un avversario che ha cercato di indirizzare la partita su fisicità e agonismo. I nerazzurri hanno risposto con la qualità, schiacciando la squadra di Spalletti nel secondo tempo e centrando una storica rimonta. È il momento dell’analisi dei dati dei singoli, per capire quali sono stati i trascinatori e chi è andato invece un po’ in difficoltà.