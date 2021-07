A che punto è il mercato? Si muovono (poco) solo le big della Champions. L’Atalanta e le rivali: un primo confronto

D a qualche giorno si è aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Con pochi fuochi d’artificio, per diversi motivi. Ci sono Euro 2020 e Copa America a tenere impegnata l’attenzione di tanti dei più importanti calciatori del panorama europeo, ma soprattutto c’è la crisi economica dovuta alla pandemia, che rende più complicate le trattative e così la possibilità di trovare accordi in tempi rapidi. E poi certo, siamo solo all’inizio. L’Atalanta ha rotto il silenzio ufficializzando l’arrivo tra i pali di Juan Musso dall’Udinese, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Il prossimo a diventare a tutti gli effetti nerazzurro dovrebbe essere un altro argentino, Cristian Romero, prossimo al riscatto dalla Juventus per 16 milioni. Muoversi in anticipo, per arrivare pronti all’inizio della nuova stagione. È il solito obiettivo della dirigenza, che lavora in silenzio, lontano dai riflettori, come sempre negli ultimi anni. E le altre? È arrivato il momento di capire come si stanno muovendo le grandi del calcio italiano, con cui l’Atalanta vuole giocarsi anche l’anno prossimo la qualificazione alla Champions League.