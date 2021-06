Agli Europei giocatori per oltre 10 miliardi di valore. Tutti i dati (Italia 6ª) e i top player: Malinovskyi è il gioiello dell’Ucraina

T utti gli esperti sostengono che l’Italia possa aspirare ad un buon risultato all’Europeo pur non risultando tra le principali favorite, per le quali si fanno i nomi di Francia e Belgio. Guardando però il valore economico delle rose delle 24 squadre si possono trarre considerazioni differenti. Secondo i calcoli di Transfermarkt, il sito leader per l’analisi dei valori di mercato dei calciatori professionisti di tutto il mondo, la rosa degli azzurri è sola la sesta del torneo con 751 milioni di euro di valore. In media quindi un calciatore agli ordini di Roberto Mancini vale poco meno di 29 milioni di euro. Ci sovrastano infatti Portogallo, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, mentre ci mettiamo dietro il Belgio e l’Olanda, oltre alle altre 16 squadre meno importanti. I 26 calciatori del Belgio valgono un totale di 669 milioni di euro, anche se Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne contribuiscono con un centone a testa, e i loro cugini 607 milioni di euro, principalmente grazie a Frenkie De Jong (90 milioni di euro). La nazionale lusitana arriva invece a 827 milioni di euro, quindi ciascuno vale in media quasi 32 milioni di euro. Ai piedi del podio c’è la Spagna con 915 milioni di euro, beffata dalla Germania per 21 milioni di euro. Staccatissime le prime due: la Francia con un miliardo e 28 milioni di euro che però è preceduta dall’Inghilterra che raggiunge un miliardo e 273 milioni di euro. In totale agli Europei è rappresentato in campo un valore complessivo di giocatori di 10,432 miliardi di euro.