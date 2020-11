Ajax-Atalanta decisiva per il girone? 28 scenari su 36 dicono di sì, ma c’è l’insidia del calendario. Occhio alle regole

Solo Atalanta e Ajax in bilico

Da qui, ha preso forma una classifica chiara: il Liverpool le ha vinte tutte e ha già un piede negli ottavi, il Midtjylland le ha perse tutte e sembra spacciato. Restano, per l’appunto, Atalanta e Ajax, che verosimilmente continueranno il proprio cammino europeo oltre i gironi: il punto, non irrilevante, sarà decidere chi resterà in Champions e chi scivolerà in Europa League.