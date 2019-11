Arriva il City, ecco tutti i conti. Atalanta eliminata in 2 combinazioni su 9

di Matteo Spini

D omani è in programma la quarta giornata del gruppo C di Champions League: l’Atalanta, pur essendo ultima e a secco di punti, non è ancora fuori. I precedenti non sono dalla parte dei nerazzurri: da quando il torneo ha adottato la formula attuale, non è mai successo che una squadra a zero punti a fine andata riuscisse a qualificarsi. L’unico caso risale al 2002/03, quando il meccanismo prevedeva una seconda fase a gironi: diciassette anni fa, il Newcastle perse le prime tre, vinse le successive tre e superò il turno.