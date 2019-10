Arriva la nuova Nord/2 Uno stadio rinnovato fa boom di pubblico e ricavi. Ecco tutti i dati

I ricavi da stadio, i ricavi del marketing e del merchandising e tutto il business che ruota attorno a squadre e stadi non possono più rimanere ai livelli insufficienti in cui oggi si trovano. Questa considerazione era contenuta nella prima edizione di Report Calcio, il Rapporto Annuale sul calcio italiano, sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL e PwC, presentato nel 2011. Otto anni fa, eppure la situazione italiana non sembra molto cambiata, fatta eccezione per Juventus, Udinese e Atalanta.