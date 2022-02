Atalanta, 34 anni dopo... «In Europa soltanto noi». Il record nerazzurro: tre ottavi di finale consecutivi, come le big

T re partecipazioni consecutive agli ottavi delle coppe europee: a prescindere da come andrà la duplice sfida di marzo con il Bayer Leverkusen in Europa League, l’Atalanta ha raggiunto un traguardo che dimostra il cambio di passo compiuto a livello internazionale sotto la gestione Gasperini. I nerazzurri sono infatti usciti ai quarti di Champions League nell’edizione 2019/20, battuti nella sfida secca sul neutro di Lisbona dal Paris Saint-Germain per 2-1. Un anno dopo si sono fermati negli ottavi, complice la duplice sconfitta per 1-0 a Bergamo e 3-1 a Madrid, entrambe a porte chiuse, per mano del Real. Grandi risultati ricordando che dal 1991 al 2016 l’Atalanta non ha mai giocato in Europa e che in precedenza aveva raggiunto gli ottavi solo un paio di volte: nella Coppa delle Coppe 1987/88 si incagliò in semifinale contro il Malines mentre tre anni dopo arrivò fino ai quarti della Coppa Uefa, dove perse il derby nerazzurro con l’Inter. Ciò significa che nell’ultimo triennio l’Atalanta ha raccolto più partecipazioni agli ottavi dei tornei continentali di quante ne aveva totalizzate in tutta la sua storia.