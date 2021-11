Atalanta, 81 classifiche possibili a fine girone: 11 punti per la certezza, al 76% sarà ancora Europa. Maxi tabella coi conti

L a situazione è più difficile e intricata di un anno fa. A due giornate dalla fine del girone di Champions, l’Atalanta mantiene discrete speranze di passaggio del turno: la matematica, però, dice che lo scenario più probabile è il ripescaggio in Europa League. In ogni caso, tutto è aperto come non mai: se nel 2020, a questo punto, c’era la certezza dell’eliminazione da ogni competizione del Midtjylland, oggi non c’è nemmeno un punto fermo. Il Manchester United può arrivare ultimo, così come lo Young Boys può arrivare primo: saranno le ultime due giornate e le ultime quattro partite a scrivere il copione. Martedì 23 novembre si giocheranno Young Boys-Atalanta e Villarreal- United, mercoledì 8 dicembre Atalanta-Villarreal e United-Young Boys. Nove combinazioni per il quinto turno (incrociando gli 1, X e 2 delle due gare) e altrettante per il sesto: ciò significa che esistono 81 classifiche possibili. Che spaziano per ogni scenario. Vediamole una per una, con l’ausilio di un’infografica che ricostruisce ogni possibile situazione.