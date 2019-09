Atalanta, abbiamo fatto i conti dei punti. Quanti ne servono per qualificarsi? Tanti

I l passato è passato e non può più essere cambiato, incluso il doloroso e totalmente inatteso 0-4 di mercoledì sera Zagabria. Un risultato che rischia di compromettere il cammino dell’Atalanta in Champions League. Restano 5 partite da giocare, di cui un paio contro la corazzata Manchester City che verosimilmente dovrebbe fare bottino pieno. Al contrario il club inglese potrebbe arrivare in Croazia all’ultima giornata con la qualificazione già in tasca, consentendo quindi alla Dinamo di raccogliere almeno un punto. Fondamentale diventa quindi la partita del prossimo turno, il 1° ottobre a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk: una ulteriore sconfitta significherebbe quasi certamente dire addio ai sogni di gloria, complice la pessima differenza reti nei confronti del club croato. Infatti, anche battendo la Dinamo a Milano e poi lo Shakhtar in Ucraina (sempre ipotizzando di non fare punti contro Pep Guardiola) l’Atalanta arriverebbe a 6 punti, un punteggio che verosimilmente sarà superato dal City e da una delle altre due rivali. Ma facciamo bene i conti.