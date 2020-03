Atalanta ai quarti di Champions: ecco tutti i record stabiliti. Con una sorpresa: i nerazzurri in Europa picchiano più di tutti

Q ualche giorno ormai è passato, Bergamo lo sta lentamente realizzando: l’Atalanta è entrata tra le migliori otto squadre d’Europa, l’Atalanta è ai quarti di finale di Champions League. Non sembra vero, ma è realtà. Soprattutto sembrava impossibile dopo un inizio davvero complicato. Oggi, però, i quattro gol subiti a Zagabria, i cinque incassati a Manchester, il gol allo scadere dello Shakhtar sono solo ricordi. Lontanissimi. Perché oggi Bergamo può festeggiare e rendersi conto di quanto la sua Atalanta è riuscita a realizzare. E non parliamo solo del risultato sportivo, del raggiungimento dei quarti di finale. Bisogna parlare anche di record. Sì, record: la squadra di Gasperini ne ha scolpiti alcuni nella storia della Champions League, alla sua prima partecipazione. Anche se non è la prima esordiente a raggiungere i quarti: ci è riuscito il Leicester qualche anno fa, prima ancora il Malaga, così come la Lazio nel 2000 e tante altre. Vediamo tutti i record.