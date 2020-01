Atalanta al giro di boa. Cosa dicono i bookmakers? Tante belle cose... Ecco tutte le quote

S iamo arrivati al giro di boa e l’Atalanta si trova al quarto posto, a pari punti con la Roma. Un quarto posto che date le nuove regole introdotte dalla stagione 2017/2018 ci garantirebbe la partecipazione ai gironi di Champions per il secondo anno consecutivo, qualcosa di incredibile. Nonostante l’ormai superata eliminazione dalla Coppa Italia, l’Atalanta è ancora in corsa in Serie A e Champions League. Quindi perché non sognare un po’ e vedere quali sono le nostre chances nelle due competizioni, secondo le previsioni dei bookmakers, che di certo non sono gli ultimi arrivati? Ecco tutti i dati, ovviamente suscettibilissimi di variazioni (probabilmente minime). dal momento in cui scriviamo al momento della vostra lettura.